В пригороде Воронежа уничтожили беспилотник

Повреждений и разрушений нет

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 5 января. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат в пригороде Воронежа.

Повреждений и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона", - написал он в своем Telegram-канале.