Собянин: силы ПВО уничтожили два летящих к Москве БПЛА

Специалисты работают на месте падения обломков

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Средства ПВО Минобороны РФ сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем канале в Max мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее Собянин заявил об уничтожении одного дрона.

"Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал мэр.

В новость внесены изменения (18:13 мск) - добавлена информация об увеличении числа сбитых БПЛА.