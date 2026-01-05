ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

Собянин: силы ПВО уничтожили два летящих к Москве БПЛА

Специалисты работают на месте падения обломков
Редакция сайта ТАСС
15:00
обновлено 15:14

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Средства ПВО Минобороны РФ сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем канале в Max мэр столицы Сергей Собянин.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее Собянин заявил об уничтожении одного дрона.

"Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал мэр.

В новость внесены изменения (18:13 мск) - добавлена информация об увеличении числа сбитых БПЛА. 

Собянин, Сергей СеменовичУкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеМосква