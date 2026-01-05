В Москве сотруднице частной клиники предъявили обвинение в гибели пациентки

С обвиняемой проводятся следственные действия

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение сотруднице частной клиники в Москве, после процедуры в которой погибла пациентка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). <…> Следователями столичного СК девушке, проводившей процедуру, предъявлено обвинение. С обвиняемой проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 4 января в частной клинике в Токмаковом переулке после проведения медицинских и косметологических процедур у пациентки резко ухудшилось состояние здоровья. Девушка была доставлена в одну из городских больниц, где, несмотря на усилия врачей, умерла.