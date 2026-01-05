В Подмосковье трех человек задержали за кражу оружия

Также их подозревают в незаконном хранении и покушении на сбыт наркотиков

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Три человека задержаны в Подмосковье по подозрению в краже оружия, его незаконном хранении и покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"Поиск украденного у местного жителя оружия привел моих коллег из полиции Подмосковья к целому арсеналу, а также к партии наркотических средств. Сотрудники уголовного розыска УМВД России "Дмитровское" Московской области задержали троих жителей столичного региона. В зависимости от роли каждого они подозреваются в краже оружия, его приобретении и хранении, а также в покушении на сбыт наркотических средств", - говорится в сообщении.

По словам Волк, один из злоумышленников похитил у жителя Дмитровского округа три охотничьих ружья и травматический пистолет. В кратчайшие сроки оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Фигурант рассказал, что криминальную добычу продал своему знакомому, ранее судимому за различные преступления. "В арендованном им и его сожительницей доме полицейские обнаружили 11 предметов, визуально схожих с автоматом, ружьями, пистолетами и револьверами. Согласно результатам экспертизы, часть изъятого является огнестрельным оружием. Также были найдены около 300 единиц боеприпасов. Кроме того, в жилище изъяты наркотические вещества растительного и синтетического происхождения", - добавила официальный представитель ведомства.

Возбуждены уголовные дела по ст. 30, 228.1, 222 и 226 УК РФ. Фигуранты арестованы. Полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанных.