В Калининграде завели дело против пытавшихся прикурить от Вечного огня

Также фигуранты похитили корзину с цветами, возложенную в дань памяти и уважения к погибшим солдатам и офицерам

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Уголовное дело об осквернении военного захоронения возбуждено в Калининграде в отношении молодого человека и девушки, пытавшихся прикурить от Вечного огня и похитивших корзину с цветами, возложенную у памятника. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СУ СК России по Калининградской области.

"Следственным отделом по Ленинградскому району СУ СК России по Калининградской области в отношении 25-летнего жителя Калининграда и его 20-летней знакомой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение воинских захоронений, совершенное группой лиц)", - сказано в сообщении.

Поясняется, что вечером 3 января подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения пытались прикурить сигарету в чаше Вечного огня на мемориальном комплексе 1,2 тыс. гвардейцам в Калининграде - братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года. Также они похитили корзину с цветами, возложенную в дань памяти и уважения к погибшим солдатам и офицерам.

"Преступление, в совершении которого подозреваются фигуранты, наказывается, в том числе, лишением свободы на срок до пяти лет", - приводятся в сообщении слова руководителя следственного отдела по Ленинградскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области Павла Шибашова.