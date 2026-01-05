В Липецкой области из-за атаки БПЛА госпитализировали женщину

Также в Елецком округе обломками беспилотников повреждены крыши нескольких частных домов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Крыши нескольких частных домов повреждены обломками беспилотных летательных аппаратов в Елецком округе. Один человек госпитализирован с ранением, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

"В Елецком округе обломками БПЛА повреждены крыши нескольких частных домов. Также обломки задели газовую трубу. В настоящее время повреждения газопровода устранены. Газоснабжение восстановлено. К сожалению, пострадала женщина. Она госпитализирована с осколочным ранением, ей оказана необходимая медицинская помощь", - написал он.

Глава региона добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы. Губернатор поручил главе округа провести оценку ущерба и оказать местным жителям помощь.