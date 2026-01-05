В Симферополе в ДТП с двумя автобусами и троллейбусом пострадали пять пассажиров

Водитель автобуса на остановке в районе площади имени В. И. Ленина столкнулся с троллейбусом, который откинуло на стоящий автобус ЛИАЗ

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Два автобуса и троллейбус столкнулись в центре столицы Республики Крым города Симферополя. Пострадали пять пассажиров, сообщили в республиканской прокуратуре.

"К настоящему времени установлено, что сегодня, 5 января 2026 года, водитель автобуса, двигавшегося по маршруту №70, на остановке общественного транспорта в районе площади имени В. И. Ленина совершил столкновение с троллейбусом, который откинуло на стоящий автобус ЛИАЗ. В результате происшествия пяти пассажирам оказана медицинская помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.