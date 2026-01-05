В Курской области из-за атаки дрона мужчина получил ранение

У жителя минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 5 января. /ТАСС/. Мирный житель получил ранение в селе Бегоща Рыльского района Курской области в результате атаки украинского беспилотника. Пострадавший доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Мирный житель ранен в приграничье после атаки врага. Сегодня украинский дрон атаковал село Бегоща Рыльского района. В результате удара пострадал 59-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки. Его доставили в Курскую областную больницу, наши медики оказывают всю необходимую помощь", - написал он в своем Telegram-канале.