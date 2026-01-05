В Кировской области в ДТП с двумя автомобилями пострадали пять человек

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции

Редакция сайта ТАСС

КИРОВ, 5 января. /ТАСС/. Авария с участием двух автомобилей произошла в Кировской области, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"5 января в 20:15 мск в Юрьянском районе на 583-м км федеральной автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь произошло столкновение автомобилей "Тойота лэнд крузер" и "Ниссан". В результате происшествия, по предварительным данным, пять человек получили травмы", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, уточняются причины и условия аварии. По факту ДТП проводится проверка.