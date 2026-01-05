На Украине у военкомата умер мужчина, признанный годным к службе

Украинцу "внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал", утверждает ТЦК

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС, архив

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Мужчина, которого военно-врачебная комиссия (ВВК) признала годным к службе, умер у здания военкомата в Житомирской области на севере Украины. Об этом сообщил Житомирский областной территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

По данным, опубликованным на странице областного ТЦК в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), мужчину задержали во время проверки документов и доставили в отдел военкомата в поселке Пулины. Его сразу направили на прохождение ВВК, по результатам которой он был признан годным к службе. После этого он ожидал распределения в военкомате.

На следующий день мужчине стало плохо, у него открылось носовое кровотечение. Ему вызвали скорую помощь, но от госпитализации мужчина, по утверждению ТЦК, отказался. После этого военкомат вручил мужчине повестку на 5 января, однако, как только он вышел из здания ТЦК, ему "внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал". Прибывшие медики констатировали смерть. Руководство ТЦК назначило служебное расследование.

Ранее на Украине уже фиксировались случаи, когда мобилизованные мужчины умирали по дороге в учебную часть, хотя по решению ВВК они были признаны годными к службе. Также периодически регистрируются случаи попыток самоубийства в военкоматах, куда граждан, как правило, доставляют насильно. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук признавал, что военнообязанные не могут нормально пройти ВВК, так как на одного человека отводится лишь пять-семь минут. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) также жалуются на то, что сотрудники военкоматов мобилизуют непригодных по состоянию здоровья мужчин лишь бы выполнить план.