В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали два человека

Несовершеннолетний получил минно-взрывную и баротравму, также мужчина получил баротравму, осколочные ранения плеча и бедра

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 5 января. /ТАСС/. Двое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний, пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Читайте также Военная операция на Украине. Хроника событий 5 января 2026 года

"Два мирных жителя пострадали от ударов ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, за медицинской помощью обратился 17-летний молодой человек, пострадавший утром в результате удара дрона в городе Грайвороне, его доставили в детскую областную больницу. Медики диагностировали молодому человеку минно-взрывную травму и баротравму, ему оказывают необходимую помощь.

Также баротравму, осколочные ранения плеча и бедра получил мужчина в селе Белянка Шебекинского округа. Пострадавшего доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. "В селе от еще одной атаки огнем поврежден частный дом", - отметили в оперштабе, добавив, что информация о последствиях уточняется.