В Чувашии в ДТП с двумя машинами пострадали четыре человека

По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Lada Granta

ЧЕБОКСАРЫ, 5 января. /ТАСС/. Авария с участием двух автомобилей произошла на трассе в Чебоксарском округе Чувашии, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

"В результате ДТП травмы получили оба водителя, также в больницу для обследования доставлена двухлетняя девочка-пассажирка иномарки. В момент ДТП ребенок находился в детском удерживающем устройстве сзади справа. Медицинская помощь понадобилась пассажиру "Гранты" 1991 года рождения, который находился в момент ДТП на переднем пассажирском сиденье", - отмечается в сообщении.

Авария произошла около 19:00 мск на 19-м км автодороги Кугеси - Атлашево - Новочебоксарск. По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с автомобилем Lada Granta. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.