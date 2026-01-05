В Пермском крае в ДТП с двумя автомобилями погибли три человека

Еще пять человек, в том числе трое детей, пострадали

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 5 января. /ТАСС/. Авария с участием двух автомобилей произошла на трассе в Пермском крае, в результате три человека, в том числе пятилетний ребенок, погибли, еще пять человек, среди которых трое детей, пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Следствием установлено, что в вечернее время 5 января на трассе Пермь - Березники произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате происшествия погибли три человека, среди которых пятилетняя девочка, еще пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести", - отмечается в сообщении.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Они госпитализированы в медицинское учреждение.

Следователь следственного отдела по городу Добрянка следственного управления СК России по Пермскому краю по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц). Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины аварии, назначаются судебные экспертизы.

Прокуратура проводит проверку по данному факту.