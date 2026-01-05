В Белгородской области из-за атак дронов ВСУ погибли два человека

В Грайворонском и Борисовском округах региона ранее также пострадали двое

БЕЛГОРОД, 5 января. /ТАСС/. В результате атак дронов ВСУ погибли двое мужчин в Грайворонском и Борисовском округах Белгородской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Как там уточнили, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа при атаке беспилотников погиб мужчина. Он умер от полученных ранений на месте до прибытия бригады скорой помощи. В селе Белянка Шебекинского округа БПЛА атаковал частный дом. Погиб мирный житель на месте.

Ранее в Грайворонском и Борисовском округах Белгородской области также пострадали два человека, в том числе 17-летний подросток.