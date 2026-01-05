В Пензенской области сбили три беспилотника

Разрушений и пострадавших нет

ПЕНЗА, 5 января. /ТАСС/. Силы ПВО сбили три беспилотника в небе над Пензенской областью, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ в небе над Пензенской областью сбиты три беспилотных летательных аппарата. Разрушений и пострадавших нет", - написал он.

Губернатор напомнил о действующем в регионе запрете на фотографирование и видеосъемку, а также на публикацию любых материалов, связанных с применением и местом падений БПЛА.