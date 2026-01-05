На Ставрополье в ДТП пострадали шесть человек

По данным Госавтоинспекции региона, водитель автомобиля Lada не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Chevrolet Niva

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. В Грачевском округе на Ставрополье столкнулись два автомобиля. В результате автоаварии ранения получили шесть человек, в их числе двое детей, сообщила региональная Госавтоинспекция.

По данным инспекции, 25-летняя водитель автомобиля Lada не справилась с управлением и допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Chevrolet Niva.

"В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних детей. Пострадавшие госпитализированы в Грачевскую больницу и больницу города Ставрополя. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Установлено, что водитель автомобиля Lada имеет водительский стаж менее одного года и трижды привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Детальные обстоятельства происшествия и степень ответственности обоих водителей устанавливаются. По данному факту проводится проверка.