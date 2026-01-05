В Курской области при атаке дронов ранен настоятель Свято-Троицкого храма

У протоиерея Евгения Шестопалова диагностированы осколочные ранения лица и ноги, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 5 января. /ТАСС/. Настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов получил ранение в результате атаки FPV-дрона в района Дома народного творчества в Судже. У мужчины диагностированы слепые осколочные ранения лица и левой ноги, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"В результате атаки FPV-дрона ранен настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Удар произошел в районе Дома народного творчества в Судже. Предварительно, у отца Евгения слепые осколочные ранения лица и левой ноги. Ему оказана первая медицинская помощь. Врачи сделают все возможное для его поправки", - написал он в Telegram-канале.

Как отметил глава региона, священник ранее укрывал и вывозил жителей Суджанского района, организовал доставку и выдачу гуманитарной помощи, выезжал в приграничье с волонтерскими и духовными миссиями. "Прошлой весной он уже был ранен в ходе такого выезда. Я не раз просил его воздержаться от риска, но безуспешно. Батюшку не переделать. Дай бог, чтобы он скорее встал на ноги", - написал Хинштейн.