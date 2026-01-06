ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Ленобласти подавили беспилотник

Место падения БПЛА оцепили
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Беспилотный аппарат подавлен средствами РЭБ в Волховском районе Ленинградской области, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

"Падение обломков БПЛА зафиксировано вблизи деревни Бережки, в том числе на территории компрессорной станции. Пострадавших нет. Угрозы возникновения пожара нет. Ущерб устанавливается", - написал Дрозденко.

По словам губернатора, место падения оцеплено полицией, проводятся проверочные мероприятия. В воздушном пространстве Санкт-Петербурга и Ленобласти объявлена опасность БПЛА. Власти предупреждают о возможных перебоях в работе мобильного интернета. 

