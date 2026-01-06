Жителя Благовещенска приговорили к 13 годам колонии за убийство матери

Неоднократно судимый мужчина до смерти избил женщину во время застолья

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 января. /ТАСС/. Амурский областной суд приговорил 39-летнего местного жителя к 13 годам лишения свободы за убийство матери. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

"Амурским областным судом рассмотрена апелляционная жалоба 39-летнего ранее неоднократно судимого жителя областного центра на приговор, которым он осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ за убийство матери. В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил злоумышленнику наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а последующего срока наказания - в колонии особого режима, с ограничением свободы на 2 года", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в июле 2025 года осужденный и его мать находились в гостях у знакомой. Во время застолья между мужчиной и потерпевшей произошла ссора, в результате которой осужденный нанес матери множественные удары руками, стеклянной кружкой, ножом и металлической раковиной в область головы и туловища. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, указав на суровость назначенного наказания. Амурский областной суд, в соответствии с позицией прокуратуры, оставил приговор без изменения.