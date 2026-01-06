В Твери из-за атаки БПЛА погиб человек

Также двое пострадали

ТВЕРЬ, 6 января. /ТАСС/. Обломок БПЛА попал в многоквартирный дом в Твери, погиб один человек, двое пострадавших доставлены в больницу. Об этом сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

"В Твери в результате отражения атаки БПЛА обломок беспилотника попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома. <...> Один человек погиб. Жители соседних квартир оперативно эвакуированы, им оказывается необходимая помощь", - сообщил Королев. Он отметил, что выехал на место происшествия.

Силами МЧС России вспыхнувший в результате происшествия пожар был ликвидирован. Королев сообщил, что двое пострадавших находятся в больнице.