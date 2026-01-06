В Казахстане из-за штормовой ситуации из автобуса эвакуировали 46 граждан РФ

Россиян, среди которых один ребенок, разместили в пунктах обогрева

АСТАНА, 6 января. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали из автобуса в Акмолинской области Казахстана 46 граждан России в связи с ограничением движения из-за штормового предупреждения. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

"На автодороге республиканского значения в Есильском районе Акмолинской области на блокпосту остался автобус с 46 пассажирами. Спасатели МЧС совместно с полицией и местными исполнительными органами сопроводили и разместили в ближайших пунктах обогрева 46 человек, из них 1 ребенок. Все эвакуированные были гражданами РФ", - говорится в сообщении.

В МЧС призвали людей учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта. Накануне "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 17 регионах Казахстана. В этой связи на некоторых участках северо-западного Казахстана было введено ограничение движения из-за ухудшения погодных условий.