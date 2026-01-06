В Ленинградской области отменили воздушную опасность

В Волховском районе средства радиоэлектронной борьбы подавили БПЛА

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Воздушная опасность отменена в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

"Отбой воздушной опасности в Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Ночью 6 января беспилотный аппарат подавили средства радиоэлектронной борьбы в Волховском районе. Падение обломков беспилотника зафиксировали возле деревни Бережки, в том числе на территории компрессорной станции. Ущерб устанавливается. Место оцепила полиция.