В Омской области в ДТП пострадали пять человек

Среди них есть ребенок

ОМСК, 6 января. /ТАСС/. При столкновении двух автомобилей на автодороге Омск - Красноярка пострадали пять человек, включая ребенка 2023 года рождения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Омской области.

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel, женщина 1977 года рождения, двигаясь по указанной автодороге, в районе 25-го километра выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем Nissan под управлением мужчины 1965 года рождения", - говорится в сообщении.

Медицинская помощь потребовалась обоим водителям и трем пассажирам автомобиля Nissan - мужчине 1986 года рождения, женщине 1997 года рождения и девочке 2023 года рождения.

Во вторник из-за метели на трассах Р-254 "Иртыш", Р-402 и А-320 в регионе ограничили движение пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также большегрузов. В региональном Минтрансе рассказали, что аналогичные ограничения введены с 07:30 (04:30 мск) на дорогах регионального и межмуниципального значения. Запрет ориентировочно будет действовать до 15:00 (12:00 мск).