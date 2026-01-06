В Воронежской области сбитый БПЛА упал на ж/д пути
06:42
ВОРОНЕЖ, 6 января. /ТАСС/. Сбитый украинский беспилотник упал на железнодорожные пути в Воронежской области, задержаны несколько поездов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
"В результате падения сбитого БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких поездов. Движение уже восстанавливается", - написал он.
Пострадавших нет. В том же районе незначительно поврежден инфраструктурный объект.