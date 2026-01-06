Организатора теракта в "Крокусе" признали злопамятным и обидчивым

Шамсидин Фаридуни встречал и собирал остальных боевиков в РФ, проводил разведку в "Крокусе", приобрел автомобиль для передвижения соучастников, а также получил оружие для совершения теракта

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Организатор нападения на посетителей концерта "Пикника" в "Крокус сити холле" Шамсидин Фаридуни по характеру злопамятный и обидчивый человек, следует из данных психолого-психиатрической экспертизы, проведенной после теракта.

"У Фаридуни Ш. выявлены такие индивидуально-психологические особенности. В межличностных взаимодействиях он не склонен к самораскрытию, обидчив и злопамятен, в комфортных для него условиях стремится к получению внимания, при том требователен к другим. Отмечаются самостоятельность в принятии решений, внешнее проявление полной уверенности в правильности выбранной позиции, категоричность суждений, выработанная эмоциональная холодность в сфере значимых отношений", - сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Ранее один из участников процесса, который проходит во 2-м Западном окружном военном суде, заявил ТАСС, что правоохранители считают Фаридуни "самым жестоким и хитрым" исполнителем теракта в "Крокусе".

