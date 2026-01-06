В Оренбуржье восстановили электроснабжение

Повреждения на линиях электропередачи произошли из-за непогоды

ОРЕНБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Оренбургской области, которое ранее было нарушено в результате сильного снегопада и штормового ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства области.

5 января произошли локальные повреждения на линиях электропередачи в Оренбурге и Оренбургском районе.

"Специалисты филиала "Россети Волга" - "Оренбургэнерго" завершили работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в Оренбургской области. Несмотря на сложные погодные условия, включая сильный ветер с порывами до 27 м/с, энергетики устранили все повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6-10 кВ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электроснабжение в регионе полностью восстановлено. В ликвидации последствий непогоды участвовали бригады специалистов из 136 человек и 62 единицы спецтехники.