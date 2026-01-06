ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Вологодскую область атаковали шесть беспилотников

Пострадавших и разрушений нет
Редакция сайта ТАСС
07:20
© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. В ночь с 5 на 6 января шесть беспилотников атаковали Вологодскую область. Об этом сообщил глава региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что информация о падении шести БПЛА поступила в дежурную часть УМВД России по Вологодской области. По данным ЕДДС, пострадавших и погибших нет. На месте падения беспилотников работают все оперативные службы. 

