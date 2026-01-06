В Подольске при пожаре в квартире погибли три человека

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. В Подольске три человека погибли при пожаре в квартире жилого дома, сообщает областная прокуратура.

"Вечером 5 января 2026 года произошло возгорание в одной из квартир в многоквартирном жилом доме на ул. Московской. В результате отравления продуктами горения погибли две женщины и один мужчина, проживающие в соседних квартирах, еще двое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение", - сказали в ведомстве.

Предварительной версией возникновения пожара стал аварийный режим работы электропроводки. Точная причина будет установлена в ходе экспертизы.

Областной СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, проводятся допросы, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.