В Воронежской области повреждение инфраструктуры привело к задержке 11 поездов

Максимальное время задержки составляет 3 часа 20 минут

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 6 января. /ТАСС/. Повреждение железнодорожной инфраструктуры в Воронежской области стало причиной задержки 11 пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

По информации компании, инцидент произошел в 3:02 на перегоне Евдаково - Сагуны, где было зафиксировано повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры. В результате произошло отключение напряжения в контактной сети, из-за чего движение поездов на участке временно приостановили, а часть составов была задержана в пути.

Уточняется, что с опозданием следуют поезда Санкт-Петербург - Имеретинский Курорт, Москва - Ростов, Воркута - Новороссийск, Москва - Адлер, Барнаул - Адлер, Краснодар - Москва, Анапа - Москва, Владикавказ - Санкт-Петербург, Кисловодск - Москва, Новороссийск - Москва, а также пригородный поезд Россошь - Лиски.

В пресс-службе добавили, что максимальное время задержки достигает 3 часов 20 минут. В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы и принимают меры для скорейшего возобновления движения поездов. Ликвидацию последствий происшествия координирует оперативный штаб, созданный на ЮВЖД.