В Удмуртии после ДТП произошел разлив нефти

На 45-м км дороги Ижевск - Сарапул расцепились тягач и полуприцеп, после чего последний опрокинулся

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. ДТП с участием нефтевоза произошло на дороге Ижевск - Сарапул на территории Удмуртии. Из-за повреждения цистерны разлилась нефть, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Сообщение о ДТП поступило около 10:30 (09:30 мск). Установлено, что в результате неисправности седельно-сцепного устройства на 45-м км дороги регионального значения Ижевск - Сарапул произошло расцепление тягача и полуприцепа с последующим падением полуприцепа.

"В результате произошло повреждение цистерны, происходит разлив нефти (объем уточняется) в полосе отвода автомобильной дороги. Угрозы попадания в водный объект нет (ближайший - река Яромаска, расстояние - 850 м)", - говорится в сообщении.

Никто не пострадал. Для ликвидации последствий ДТП привлекаются силы и средства удмуртской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 27 человек и 12 единиц техники, от МЧС России - 8 человек и 3 единицы техники.

Как уточнили в ГУ МЧС по республике, движение транспорта по участку дороги временно перекрыто. На месте случившегося происходило горение нефти в пятне разлива, его ликвидировали. Специалисты проводят работы для локализации разлива, в том числе подают воздушно-механическую пену на место разлива для предотвращения возгорания и посыпают песком.