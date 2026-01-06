СК назвал причину возгорания в многоэтажном доме в Твери

Пожар произошел из-за взрыва бытового газа

ТВЕРЬ, 6 января. /ТАСС/. Взрыв бытового газа, предварительно, стал причиной возгорания в многоквартирном доме в Твери, где погиб человек, еще двоим понадобилась медпомощь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"Ночью 6 января 2026 года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о возгорании одной из квартир жилого дома в Твери, в результате которого один человек погиб, еще двум жителям потребовалась медицинская помощь, которая оказана на месте происшествия", - говорится в сообщении.

На место выехали следователи, которые произвели его тщательный осмотр. Исходя из обнаруженных следов предварительной причиной возгорания стал взрыв бытового газа, произошедший в квартире по месту жительства погибшего мужчины.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Следователи следственного отдела Следственного комитета вместе с сотрудниками МЧС устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. На место происшествия также выехал прокурор Пролетарского района Твери Олег Рузаев для координации работы правоохранительных органов.