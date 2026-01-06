В Ижевске приостановили фестиваль "Всемирный день пельменя" из-за угрозы БПЛА

Силы ПВО уничтожили над территорией республики один беспилотник

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Работу фестиваля "Всемирный день пельменя" приостановили в Ижевске в связи с опасностью атаки БПЛА. Об этом сообщили организаторы на странице фестиваля во "ВКонтакте".

Утром на территории Удмуртии объявили угрозу атаки беспилотников. Глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале сообщил, что силами противовоздушной обороны был уничтожен один БПЛА.

"В связи с официальным объявлением режима опасности работа фестиваля "Всемирный день пельменя" приостанавливается до снятия всех ограничений", - говорится в сообщении.

Как передает корреспондент ТАСС, в рамках фестиваля на Центральной площади Ижевска установлены точки продаж пельменей из разных регионов России, в том числе Камчатки и Бурятии. Для гостей фестиваля со 2 января проводят различные ярмарки, квесты, дегустации и шоу-программы. Фестиваль должен завершиться 9 января.