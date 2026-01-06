В Казахстане завели дело из-за высказываний казахстанцев по атаке на КТК

Департамент полиции Астаны начал досудебное расследование

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 6 января. /ТАСС/. Департамент полиции Астаны возбудил уголовное дело из-за высказываний некоторых казахстанцев относительно атаки украинских БПЛА на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"Департаментом полиции города Астана по факту негативного высказывания граждан относительно повреждения Каспийского трубопроводного консорциума начато досудебное расследование по части 1 ст. 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан (разжигание национальной розни). В ходе досудебного расследования приняты меры к установлению данных лиц и сбору доказательств их виновности, по результатам которых их действиям будет дана окончательная квалификация и принято процессуальное решение", - сообщил генпрокурор республики Берик Асылов в ответ на депутатский запрос. Текст его ответа опубликован на сайте Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана.

17 декабря депутаты Мажилиса от правящей партии "Аманат" призвали Генпрокуратуру проверить и привлечь к ответственности по статьям Уголовного кодекса о пропаганде терроризма и государственной измене граждан, которые призывают к ударам по КТК и другой инфраструктуре, а также одобряют в социальных сетях такие нападения.

Атака на КТК, через который Казахстан поставляет основную часть нефти на экспорт, произошла утром 29 ноября 2025 года с применением украинского беспилотного морского дрона. В Минэнерго Казахстана назвали диверсию недопустимой и угрожающей мировой энергобезопасности. МИД республики выразил протест, внешнеполитическое ведомство Украины сообщило, что приняло это к сведению. В Минэнерго Казахстана ранее сообщали, что республика переоринетироовала потоки нефти на другие направления из-за снижения возможностей прокачки, а также снизила добычу как минимум на 480 тыс. тонн.