В Костромской области приняли меры по работе важных объектов после атаки БПЛА

Глава региона поручил привлечь дополнительные силы к устранению последствий удара по Нейскому району

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации возможных последствий массовой атаки украинских беспилотников в Нейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В региональном правительстве уточнили, что глава области поручил привлечь дополнительные ресурсы для устранения последствий происшествия. В Нейский район были направлены дополнительные медицинские бригады для оказания помощи возможным пострадавшим, а санитарная авиация приведена в готовность. Департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства поручено подготовить дополнительные материальные ресурсы на случай проведения аварийно-восстановительных работ. После проведения совещания губернатор лично выехал в Нейский район.

6 января Нейский район подвергся массовой атаке беспилотных летательных аппаратов. Власти региона принимают оперативные меры для обеспечения безопасности населения и бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения. По информации властей, силами Министерства обороны были сбиты несколько беспилотников, при этом их обломки повредили ряд объектов.