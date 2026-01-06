В Удмуртии отменили угрозу атаки БПЛА

Опасность действовала в республике с 08:00 мск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотников отменена в Удмуртии. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

"Отбой угрозы атаки БПЛА (сигнал "Опасное небо") и сигнала "Беспилотная опасность", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.

Опасность атаки действовала в республике с 08:00 мск. По информации Бречалова, силами противовоздушной обороны был уничтожен один БПЛА. В связи с угрозой в Ижевске приостановили работу фестиваля "Всемирный день пельменя" и отменили мастер-класс по фигурному катанию на Центральной площади города. Также было приостановлено движение общественного транспорта в Ижевске, сейчас оно возобновлено.