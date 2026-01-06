Славутич обесточен второй день подряд

Город расположен в Черниговской области на севере Украины

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Город Славутич на севере Украины почти полностью обесточен второй день подряд. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Со вчерашнего дня почти полностью обесточен город Славутич на Черниговщине", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

5 января глава Киевской областной госадминистрации Николай Калашник сообщил, что из-за повреждения инфраструктуры город остался без централизованного электроснабжения, критическая инфраструктура переведена на резервное питание.

Славутич расположен в Черниговской области на севере Украины. При этом административно относится к Киевской области, являясь ее эксклавом.