В двух муниципалитетах Кубани около 700 человек остаются без света

Отключения электроснабжения начались из-за непогоды и последующего налипания мокрого снега

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 6 января. /ТАСС/. Порядка 700 человек остаются без электроснабжения в нескольких населенных пунктах Краснодарского края, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Сейчас без света около 700 человек в Апшеронском районе и Туапсинском муниципальном округе", - сказал собеседник агентства.

Отключения электроснабжения начались из-за непогоды и последующего налипания мокрого снега в Краснодарском крае 1 января. Подачу энергии восстановили, но 5 января из-за снегопада отключения произошли еще в 10 населенных пунктах Апшеронского района.