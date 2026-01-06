В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за угрозы затопления

Разлива ручья подтопил проезд под железной дорогой, под угрозой оказались и жилые дома

ЧИТА, 6 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности с целью привлечения дополнительных сил и средств из-за угрозы затопления домов рекой ввели в селе Карымском в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Карымского муниципального округа.

"В результате разлива ручья в Кадахте подтоплен проезд под железной дорогой, под угрозой подтопления оказались жилые дома на улицах Юбилейная, Речная, Советская. Комиссией по ЧС Карымского муниципального округа на территории села введен режим повышенной готовности с целью привлечения дополнительных сил и средств. Сегодня в трех местах в верховьях ручья экскаватором вскрыт ледовый панцирь. Это, надеемся, предотвратит выход воды на поверхность ниже по течению в границах жилой застройки", - рассказали там.

В пресс-службе отметили, что жители села самостоятельно вскрывают верхний слой льда в низовьях, предотвращая выход воды на пойму в нижнем течении.

"Это не единственная дорога к школе и жилым домам. Существует еще две дороги, обеспечивающие беспрепятственный проезд к образовательному учреждению и домам", - отметили в администрации.

Там подчеркнули, что мониторинг ситуации проводится несколько раз в день.