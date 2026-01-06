В КНР бывшую вице-губернатора провинции Ганьсу приговорили к 15 годам тюрьмы

Ганьсу Чжао Цзиньюнь осудили за взяточничество и инсайдерские сделки

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 6 января. /ТАСС/. Суд в КНР приговорил бывшую вице-губернатора провинции Ганьсу Чжао Цзиньюнь к 13 годам заключения за взяточничество и инсайдерские сделки. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

За взяточничество бывшая чиновница была приговорена к 13 годам тюрьмы, а за торговлю с помощью инсайдерской информации - к 5 годам заключения. Суд назначил ей суммарное наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы. Кроме того, обвиняемая должна выплатить штраф в размере 3,5 млн юаней (около $500 тыс.).

Все доходы и проценты, полученные Чжао Цзиньюнь незаконным путем, конфискованы и переданы в государственную казну.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина. По его словам, коррупция - это "раковая опухоль, которая ставит под угрозу жизнеспособность и боеспособность партии". Одним из лозунгов антикоррупционной борьбы стал призыв председателя КНР "бить мух и тигров" - выявлять коррупцию на всех уровнях. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании были лишены постов и получили тюремные сроки, вплоть до пожизненных, официальные лица высокого уровня, руководители крупных компаний и рядовые чиновники.