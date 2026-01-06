УФСБ пресекло распространение жителем Челябинской области экстремистских постов

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу

ЧЕЛЯБИНСК, 6 января. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли распространение жителем региона в интернете материалов экстремистской направленности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

"УФСБ России по Челябинской области пресечена деятельность экстремистского характера, осуществляемая жителем региона, 1996 г. р. <…> Осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, [он] разместил в публичном доступе (сети Интернет) публикации, в которых содержались призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - рассказали там, уточнив, что мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбудили по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

По данным ведомства, с декабря 2025 года по январь 2026 подозреваемый размещал в интернете публикации, в которых содержались призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Ранее мужчина уже был задержан в декабре 2025 года по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство). Проводятся необходимые следственные действия.