В Приморье проводят проверку из-за отравления подростков алкоголем

Школьники были экстренно доставлены в больницу с признаками пищевого расстройства

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. В Уссурийске двое подростков отравились алкоголем, их доставили в больницу. По факту инцидента следственный комитет проводит проверку, сообщили в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

"СКР Приморья устанавливаются обстоятельства отравления подростков в Уссурийске. В ходе мониторинга социальных сетей и средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в Уссурийске двое подростков попали в больницу с признаками отравления алкоголем", - говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами организована доследственная проверка.

Предварительно установлено, что школьники были экстренно доставлены в медицинское учреждение с признаками пищевого расстройства и отравления. Им оказали необходимую помощь. Точная причина заболевания пострадавших будет установлена после проведения необходимых исследований.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.