В Нижнем Новгороде подростков задержали после инцидента в новогоднем трамвае

При задержании один из несовершеннолетних использовал перцовый баллончик

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 января. /ТАСС/. В Нижнем Новгороде трех подростков задержали после инцидента, в котором пострадал водитель трамвая. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты", обеспечивающем пассажирские перевозки городским наземным электротранспортом.

Инцидент произошел в новогоднем вагоне, следовавшем по маршруту №5 Площадь Лядова - Мыза.

"За вагон зацепились трое несовершеннолетних - двое 12 и один 17 лет. Все трое подростков задержаны. При задержании один из 12-летних правонарушителей применил к водителю трамвая перцовый баллончик", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водителя с ожогами глаз доставили в больницу. После осмотра врачом и оказания медицинской помощи его отпустили домой.