В Твери завели дело после взрыва газа в доме

По версии следствия, причиной происшествия стало неосторожное обращение с газовым оборудованием

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 6 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в многоквартирном доме в Твери, при котором один человек погиб, еще двоим понадобилась медпомощь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 6 января в результате неосторожного обращения с газовым оборудованием в квартире дома произошел взрыв бытового газа, спровоцировавший возгорание. Погиб проживавший в квартире мужчина.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета провели осмотр места происшествия с привлечением специалистов и экспертов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Пролетарского района Твери также контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.