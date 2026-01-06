ВСУ за неделю почти 800 раз атаковали Алешкинский округ

Украинские военные атаковали вышки связи, школу в Великих Копанях, автомобили и дома в Костогрызово и Виноградово

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 6 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины почти 800 раз атаковали дронами и артиллерией населенные пункты Алешкинского округа Херсонской области за неделю. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.

"Враг нанес 769 ударов по Алешкинскому округу за 7 суток. За период с 27 декабря 2025 года по 3 января 2026 года преступный режим <...> продолжил прицельные атаки по гражданской инфраструктуре нашего муниципалитета. 1 января ранены три человека, погиб один ребенок. По Алешкам зафиксировано 436 попаданий ствольной и минометной артиллерии. Дронами нанесено не менее 333 ударов по Алешкам, Костогрызово, Тарасовке, Виноградово, Брилевке, Новой Маячке и Великим Копаням", - написал он в своем Telegram-канале.

Хоменко уточнил, что ВСУ атаковали вышки связи, школу в Великих Копанях, несколько гражданских автомобилей и дома в Костогрызово и Виноградово.

"Неоднократно нашими сотрудниками зафиксированы неразорвавшиеся БПЛА, информацию передавали саперам для безопасной ликвидации", - подчеркнул глава Алешкинского округа.