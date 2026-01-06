ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Коми восстанавливают подачу электричества в 11 селах после аварии

Для проведения аварийно-восстановительных работ направили две бригады
11:35

СЫКТЫВКАР, 6 января. /ТАСС/. Энергетики восстанавливают подачу электричества в 11 населенных пунктах в Сысольском районе Республики Коми после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Произошел технологический инцидент по электроснабжению с отключением линии ВЛ-10 кВ от п/ст "Куратово". Под отключение попали 11 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения аварийно-восстановительных работ были направлены две бригады - "Россети Северо-Запад". 

