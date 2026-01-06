Посольство РФ в Коломбо контролирует ситуацию с гибелью россиянки

При этом в посольстве не подтвердили информацию о том, что причиной смерти стала лихорадка денге

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 января. /ТАСС/. Посольство России в Коломбо держит на контроле ситуацию, связанную с гибелью гражданки РФ в Шри-Ланке, и проводит необходимые консульские процедуры. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь дипмиссии Михаил Рогов.

"Посольство располагает информацией о кончине гражданки РФ и держит ситуацию на контроле. Мы проводим необходимые консульские процедуры", - сказал он.

При этом в посольстве не подтвердили информацию о том, что причиной смерти стала лихорадка денге. "На данном этапе сотрудники консульства работают, пока подтвердить информацию [о гибели россиянки от лихорадки денге] не можем", - отметил Рогов.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что 33-летняя россиянка умерла на Шри-Ланке от лихорадки денге в канун Нового года. Ей стало плохо 21 декабря. Девушка подозревала, что у нее пищевое отравление, и обратилась за помощью к врачам лишь на второй день. Ее госпитализировали в городе Галле.