МВД: найденные на Шелепихинской набережной гранаты не представляют опасности

Предметы были найдены в нежилом помещении

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Пять гранат нашли в черном пакете на Шелепихинской набережной в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, гранаты страйкбольные, опасности не представляют.

Предметы были найдены в нежилом помещении в черном пакете, сообщили ТАСС в оперативных службах. Их обнаружил мужчина, который сообщил о находке в полицию. Сразу на место прибыли правоохранители, которые провели проверку.