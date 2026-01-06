В аэропорту Волгограда автомобиль въехал в трап
Редакция сайта ТАСС
12:07
ВОЛГОГРАД, 6 января. /ТАСС/. Автомобиль столкнулся с телетрапом в аэропорту Волгограда, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
"Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента в аэропорту Сталинград. 6 января 2026 года в международном аэропорту Сталинград грузовой автомобиль допустил столкновение с телетрапом. Пострадавших не имеется", - говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в ведомстве, инцидент на работу аэропорта значительно не повлиял.