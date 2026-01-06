Bild: артисты с Украины пострадали после падения с высоты в цирке Штутгарта

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Двое артистов с Украины упали с высоты нескольких метров во время представления в цирке Штутгарта на юго-западе Германии. Как сообщила газета Bild, они получили травмы и были госпитализированы.

Инцидент произошел 7 января на глазах примерно 2,4 тыс. зрителей. Речь идет об артистах украинского дуэта Flight of Passion - мужчине и женщине. Они поднимались в воздух на специальных лентах и упали с высоты 5-6 метров.

Что стало причиной ЧП, пока неизвестно. Полиция начала расследование.