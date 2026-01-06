В атакованном БПЛА районе Костромской области проведут подворовые обходы

Участки, где могут находиться части БПЛА, продолжают обследовать специальные службы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Администрация Нейского района Костромской области, который недавно подвергся атаке украинских беспилотников, организует объезд и подворовые обходы жителей для выявления их потребностей в помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

Нейский район подвергся атаке украинских дронов. Часть из них была уничтожена силами Минобороны, а на месте падения осколков возник пожар, который впоследствии ликвидировали. Также в нескольких зданиях были повреждены стекла. Глава региона провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в областном правительстве и после этого выехал в Нейский район.

Губернатор отметил, что пожарно-спасательная служба получила поручение оперативно утеплить оконные проемы в нейской больнице, где повреждены стекла, и работы уже начались; их планируется завершить до наступления темноты. Он добавил, что повреждены стекла и в ряде жилых домов рядом с местом уничтожения беспилотников, и администрация муниципалитета должна организовать обходы жителей для выяснения потребностей, а также уборку территории.

Кроме того, Ситников принял доклад главы муниципалитета об организации эвакуации граждан, заслушал информацию представителей оперативных служб и определил поручения по оказанию помощи в ликвидации последствий инцидента.

На участках, где могут находиться обломки дронов, продолжается обследование специальными службами, и доступ граждан к этим территориям ограничен. В это время УМВД обеспечивает патрулирование улиц города.